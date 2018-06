Politie: geen sprake van misdrijf in Milheeze

In de auto en in de bus: een aantal bijzondere geboortes in Brabant

10:51 BRABANT - Stephanie en Thom maakten donderdag wel een hele bijzondere bevalling mee. Hun dochtertje Lisa werd niet geboren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, maar op de stoep. Papa Thom reed met 140 kilometer per uur over de vluchtstrook, maar dat mocht niet baten. Naast Lisa zijn er nog meer baby's in Brabant op opmerkelijke plekken geboren.