Politie heeft handen vol aan incidenten met vuurwerk: honderden kilo’s in beslag genomen in Brabant

De politie heeft deze maand haar handen vol aan incidenten met betrekking tot (illegaal) vuurwerk. Zo zijn er honderden kilo's vuurwerk in beslag genomen in onder andere Roosendaal en Den Bosch.

Een 9-jarige jongen raakte zwaargewond toen hij op 17 december aan het spelen was met vuurwerk in een speeltuin in Oss. Een week eerder, op 10 december, werd een politieagente bekogeld met brandend vuurwerk aan de Spoorlaan in Tilburg. Dit gebeurde na afloop van de WK-wedstrijd tussen Marokko en Portugal.

Ernstige gevolgen veiligheid

Verder heeft de politie honderden kilo’s aan zowel legaal als illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dit komt met name omdat het bewaren van vuurwerk ernstige gevolgen met zich mee kan brengen voor de veiligheid van bewoners en omgeving. Bovendien mag je maximaal 25 kilo aan vuurwerk in huis hebben en mag dit geen professioneel vuurwerk zijn. Zo koos een tiener uit Hoeven een bijzonder onveilige plek voor het opslaan van zijn vuurwerk: hij had 16 kilo aan professioneel vuurwerk onder zijn bed liggen.

Volledig scherm De politie trof 250 kilo vuurwerk aan in een woning in Uden. © Politie

Zelf geknutseld

Deze vondsten kwam de politie op het spoor aan de hand van tips of tijdens controles. Vuurwerk wordt niet alleen thuis opgeslagen, maar bijvoorbeeld ook in garageboxen. In Den Bosch werd er tijdens een controle van het garageboxencomplex aan de Siloweg 155 kilo vuurwerk gevonden, waarvan 18 kilo illegaal.

Volledig scherm Aan de Zundertseweg in Roosendaal werd 130 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het knalvuurwerk en professionele vuurwerk lag in een garage opgeslagen. © Politie.nl

Soms moet naast de politie ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) te hulp schieten om vuurwerk te ontmantelen dat mensen zelf in elkaar hebben geknutseld. Dat gebeurde onder andere in Zevenbergschen Hoek, waar een 23-jarige man ongeveer 25 kilo zeer explosief vuurwerk had gemaakt.

Illegaal

Met name illegaal vuurwerk zorgt voor veel overlast, vernielingen en verwondingen. Vooral illegale knallers zoals cobra’s zijn erg in trek. Eerder deze maand nam de politie honderden hiervan in beslag in Waalwijk.

