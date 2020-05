Politie legt voor derde keer in vier weken coronafeestje stil in appartement in Turnhout

Zo kom je de intelligen­te lockdown nog een paar weken door

11:30 De coronacrisis duurt nu al een tijdje en langzaamaan begint in veel huishoudens de verveling toe te slaan. Met de meeste klusjes in huis en in de tuin zijn we inmiddels, letterlijk of figuurlijk, wel klaar en het zoeken op Netflix naar een leuke serie om te kijken, duurt soms langer dan de serie zelf.