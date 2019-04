Politie maak jacht op bestuurders: ‘Ja, hier heb ik er een, telefoon, linkerhand!’

Beet! De onherkenbare politie-touringcar is nog niet eens ingevoegd op snelweg A59 richting Oss of de eerste automobilist is al het haasje. Ilona Timmers is helemaal achterin de bus het meest alert op de vroege ochtend. Zij heeft de donkere Volkswagen direct in het vizier. De agente van Team Verkeer Oost-Brabant knipt meermaals in haar vingers. ‘Ja, hier, hier, telefoon, linkerhand!’, klinkt het met stemverheffing. Gevolgd door het kenteken en nog maar een vingerknip zodat ook de meeschrijvers op de hoogte zijn.