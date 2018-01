Politie na tv-uitzending over 'zelfmoord' Brabantse: 'Geen aanwijzing voor misdrijf'

GELDROP - De politie heeft geen enkele aanwijzing dat Jessica van Room (25) uit Geldrop in 2005 door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat schrijft ze donderdagavond in een uitgebreide reactie na een uitzending van het televisieprogramma 'Moord of zelfmoord?', waarin vraagtekens werden gezet bij de zelfmoord van de vrouw.

Fleecedekentje

Op 8 september 2005 wordt Jessica gevonden op het grasveld langs de flat in Geldrop waar ze in een appartement op de zevende verdieping woont. Ze ligt op een fleecedekentje. Het dekentje lag opvallend recht, zo wordt in het tv-programma geconcludeerd bij het zien van de politiefoto's van destijds. Alsof het strak is getrokken. Met het dekentje zou ze die nacht van het balkon van haar appartement zijn gevallen.

Uit de reconstructie van het televisieprogramma blijkt verder dat er ook een glas bij haar in de buurt wordt gevonden. Ze heeft die avond gedronken. Op de tafel in haar appartement staat een lege fles Bacardi, ernaast nog een glas. Het werpt de vraag op of ze die avond wellicht bezoek had. De politie is er altijd vanuit gegaan dat ze die avond alleen was.

Dubieus milieu

Zo komen er in het tv-programma meer zaken aan bod die de mogelijkheid openhouden dat Jessica’s dood niet om zelfmoord zou draaien. Zo zou ze zich begeven in een dubieus milieu in Eindhoven.

Patholoog Frank van de Goot, die door het programma wordt gevraagd naar de zaak te kijken, wijst verder op verwondingen in haar nek. Die zou Jessica wellicht vóór haar val opgelopen kunnen hebben. Ook gelooft Van de Goot niet dat ze na haar val nog heeft bewogen en op het dekentje is gerold. Het houdt de mogelijkheid open dat iemand anders haar lichaam heeft verplaatst en het dekentje heeft strak getrokken.

Respect

De politie heeft na de uitzending op internet uitgebreid op de zaak gereageerd. Zo gaat zij in op het ‘strak getrokken’ dekentje. Hulpverleners hebben het dekentje na aankomst bij de flat over het lichaam van Jessica heen gelegd, uit respect omdat er veel mensen toekeken. De foto’s van de plek zijn pas genomen nadat het kleedje weer was teruggelegd.

De politie laat verder weten dat er geen enkel spoor is gevonden van iemand anders in het appartement. Ook op de drinkglazen werd alleen dna van Jessica gevonden. En uit het definitieve sectierapport blijkt dat haar lichaam vanwege de hoge val naast de plek kan zijn geëindigd waar het lichaam in eerste instantie landde. Ook het dubieuze milieu waarin de Geldropse zich begaf, is door de politie nader bekeken. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat dit iets te maken heeft met haar dood.

Ongeluk