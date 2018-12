Politie neemt 48.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag, 19.000 kilo meer dan vorig jaar

De politie heeft in Nederland in 2018 tot nu toe 48.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Een toename van 65 procent ten opzichte van vorig jaar, toen omstreeks deze tijd zo'n 29.000 kilo in beslag was genomen. Dat zegt Ad Nieuwdorp, vuurwerkexpert bij de nationale politie.

,,We hebben dit jaar een paar hele mooie tips binnengekregen via Meld Misdaad Anoniem”, verklaart Nieuwdorp de toename. ,,Zo hebben we naar aanleiding van een tip een pakket met 1.200 kilo kunnen onderscheppen en een pakket met 12.000 kilo.”

Banktransacties

Het meeste vuurwerk nam de politie echter in beslag door banktransacties na te trekken. ,,We weten welke rekeningnummers bij leveranciers van illegaal vuurwerk horen. Als iemand vuurwerk bestelt en geld overmaakt, kunnen we diegene traceren. Privacy? Illegaal vuurwerk valt onder de Wet op de economische delicten. Die brengt met zich mee dat wij meer bevoegdheden hebben en rekeningnummers kunnen opvragen en natrekken. Iemand die illegaal vuurwerk bestelt pleegt een strafbaar feit.”

Behalve met het onderscheppen van illegale transporten houdt het vuurwerkteam van de politie - dat het hele jaar actief is - zich ook bezig met preventie. Nieuwdorp: ,,We proberen zoveel mogelijk te frustreren door bijvoorbeeld Instagram accounts offline te halen.”

De expert verwacht niet dat er de komende paar weken nog grote partijen worden onderschept. ,,De grootste hebben we wel gehad. Ze weten nu dat we bezig zijn.”

Over de hoeveelheid illegaal vuurwerk die dit jaar in Noord-Brabant werd onderschept heeft Nieuwdorp geen informatie. ,,Wij hebben alleen cijfers over Nederland als geheel.”

Boete of taakstraf