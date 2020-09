Politie neemt kostbare goederen en wapens in beslag in drugsketelzaak, OM verkreeg bewijs via ‘afluisteroperatie’

VIDEOTILBURG/DEN BOSCH - Politie en Justitie hebben 6 verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar het vervaardigen en leveren van zogeheten 'drugsketels’. Deze drugsketels worden gebruikt voor het produceren van onder meer XTC, crystal meth en in cocaïnewasserijen. Onder de verdachten bevinden zich 4 Tilburgers en één persoon uit Den Bosch. Daarnaast werden diverse kostbare goederen en wapens in beslag genomen.

Dinsdagochtend onderzochten Politie en Justitie op 17 locaties in het hele land -maar vooral in Tilburg- diverse woningen en bedrijfspanden. Daarbij waren zo'n 200 agenten betrokken. De opsporingsdiensten zoeken in het bijzonder naar een malafide ketelbouwer uit Tilburg die ervan verdacht wordt ketels te maken voor de drugsindustrie in Nederland. Vanochtend werden vermeende handlangers, leveranciers en afnemers uit zijn netwerk aangehouden.

Doel van het OM en politie is om het overkoepelende criminele netwerk te ontmantelen. Dit netwerk levert aan meerdere productielocaties van synthetische drugs in het hele land.

Brabantse verdachten

De aangehouden Tilburgers zijn respectievelijk 32, 35, 47 en 60 jaar oud. Naast een 55-jarige Bosschenaar is de zesde verdachte een 43-jarige man uit Nootdorp. 12 van de 17 zoekingen vonden plaats in Tilburg. De rest in Rotterdam, Den Bosch, Nootdorp, Den Haag en IJsselstein.

Op die 17 locaties nam de politie onder meer ketels, onderdelen van de ketels en -volgens de politie- 'zeer kostbare’ productiemachines in beslag. Daarnaast is er beslag gelegd op een woning, zijn er twee vuurwapens gevonden en luxe goederen zoals horloges en voertuigen in beslag genomen. Ook vonden de rechercheurs een aanzienlijk geldbedrag waarvan de herkomst nader onderzocht wordt.

Encrochat

Bij het onderzoek naar de Tilburgse ketelbouwer en zijn netwerk is gebruik gemaakt van informatie uit Encrochat. Een deel van het bewijsmateriaal komt van afgeluisterde telefoons uit de versleutelingsapp waar criminelen wereldwijd veel gebruik van maken. Eerder deze maand slaagden de Nederlandse en Franse politie erin om dit netwerk te kraken. Andy Kraag, hoofd van de landelijke recherche, sprak toen van ‘een aardschok voor de georganiseerde misdaad’ over de afluisteroperatie.

Zonder ketels geen drugs

De drugsketels spelen een essentiële rol in de productie van synthetische drugs. Sterker nog: zonder ketels geen drugs. Hoeveel kennis en expertise er ook voorhanden is. Het OM en de politie zien de ketels de laatste jaren steeds professioneler worden. Ze worden bovendien telkens op grotere schaal geproduceerd.

Volledig scherm Een van de invallen dinsdagochtend was in de Ledeboerstraat in Tilburg. © Toby de Kort

Crimineel vermogen

Het netwerk beschikt over een groot crimineel vermogen. Drugscriminelen, onder wie de 6 verdachten, betalen onderling vele duizenden euro’s voor een nieuwe ketel. Gebruikte en gemodificeerde drugsketels vormen lucratief handelswaar op het criminele circuit. Het geld dat erin gestoken wordt, wordt vaak opnieuw geïnvesteerd in andere drugslabs of witwaspraktijken.

Politie en Justitie werken in het onderzoek samen met onder meer de gemeente Tilburg. Die is van plan om de bedrijfspanden waar de ketels zijn aangetroffen en/of geproduceerd, per direct bestuurlijk te sluiten.

