Politie onderschept aanzienlijk meer vuurwerk dan vorig jaar: nu al bijna 120.000 kilogram

OverzichtAansteeklont erbij en knallen maar: in Nederland weten we op oudjaarsdag en de daaropvolgende nacht niet beter. Om de zorg tijdens de pandemie te ontlasten, verbiedt de overheid het geknal dit jaar. Elke knal is daarmee verboden en strafbaar, maar dat neemt niet weg dat de politie nu al meer vuurwerk dan het hele vorige jaar onderschepte.

Dat blijkt wel: volgens de landelijke vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie is er in 2020 al 116.277 kilogram vuurwerk in beslag genomen. Over heel 2019 bedroeg dat totaal 61.429 kilogram. Dat wil zeggen dat er in 2020 al 54.848 kilogram vuurwerk méér geconfisqueerd is dan in het gehele vorige jaar. En dan zijn de laatste dagen van dit kalenderjaar, 28 tot en met 31 december, nog niet meegerekend.

Opmerkelijk

Van het in dit jaar in beslag genomen vuurwerk, 116.277 kilogram, springt het één en ander in het oog. Zo werd er in week 31, van 27 juli tot en met 2 augustus, geen vuurwerk afgenomen. In week 39 had de politie het bijzonder druk: ze confisqueerde van 21 tot en met 27 september liefst 52.403 kilogram vuurwerk.

Overigens kreeg de vuurwerkbranche er vorige week maandag een nieuwe dreun bij: licht vuurwerk (categorie 1) mag niet verkocht worden. Dat betekent dat vuurwerk als sterretjes, trekrotjes en knalerwten ook niet in de vuurwerkshops te verkrijgen zijn. In de winkels dus niet, maar op straat wel. De voorbije weken nam de politie grote hoeveelheden (illegaal) vuurwerk in beslag in Brabant. Een overzicht.

In Zaltbommel werd een man (34) uit Zuilichem aangehouden op verdenking van het bezit, vervoeren én verhandelen van illegaal vuurwerk. Zijn aanhouding leidde tot de vondst van nog meer zwaar illegaal vuurwerk in een zeecontainer in Gellicum. Het ging in totaal om 4500 kilogram.

Twee dagen later pakte de politie nog twee verdachten op: een 23- en 25-jarige man uit Herwijnen. Een andere man uit dat dorp zat een tijd vast op verdenking van grootschalige illegale vuurwerkhandel. Hij had 423 kilogram illegaal vuurwerk in zijn bezit. In Sint-Oedenrode, op de A50, werd een kleine 5000 kilogram vuurwerk in een kleine vrachtwagen aangetroffen. De politie hield een 23-jarige man uit Enschede aan. Of in Tilburg, waar middenin een woonwijk 200 kilogram levensgevaarlijk vuurwerk werd gevonden.

Volledig scherm Het vuurwerk dat middenin een Tilburgse woonwijk werd aangetroffen. De gemeente sprak van een ‘enorme vondst’. © Toby de Kort

Meld Misdaad Anoniem

In dat kader is de vondst van 58 kilogram zwaar illegaal vuurwerk in Poederoijen klein bier. Daarvoor werd een 19-jarige man in de boeien geslagen, die de knalwaren in een schuur opsloeg. De politie kwam bij hem terecht na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Een 41-jarige Brakelnaar had 45 kilo aan illegale nitraten, van Poolse afkomst, in zijn woning opgeslagen. Hij kreeg een proces-verbaal.

Bij een controle in Roosendaal vond de politie 13,5 kilogram vuurwerk in een auto. Opmerkelijk: de verdachte vervoerde eveneens een zwaard. Ook stuitte de politie, na een anonieme melding, in een Oisterwijkse woning op 75 kilogram illegaal vuurwerk. De buit bestond onder andere uit illegale cobra’s, vlindermatten en 100.000 klappers. Een 31-jarige man werd daarvoor opgepakt.

Volledig scherm In totaal werden dinsdag in Breda twaalf van deze tonnen met ingeleverd vuurwerk gevuld. © MaRicMedia / Perry Roovers Dat er veel vuurwerk in beslag genomen wordt, is een understatement. Dat er ook aanslagen met zwaar vuurwerk worden gepleegd, is minstens zo zorgwekkend. Zo werden in Best twee woningen met - naar alle waarschijnlijkheid - vuurwerkbommen flink beschadigd. In een van die woningen woonde een agent. Niemand raakte gewond.

Of aan de Jan Vlekkestraat in Valkenswaard, waar een beschonken man een cobra - die niet explodeerde - op de openbare weg gooide. De politie zette alle zeilen bij, omdat de verdachte in kwestie zich hevig verzette bij de aanhouding. Ook in Brakel was het raak: daar liep een auto forse schade op, nadat iemand er vuurwerk op losliet. Of in Veghel, waar een brievenbus werd opgeblazen.

Daarmee komt het vuurwerkgeweld naar alle waarschijnlijkheid allerminst ten einde. Als dat met oudejaarsavond maar goed gaat.

Weinig vuurwerk, toch bestraft

Het maakt niet uit of je veel of weinig vuurwerk in bezit hebt: het is en blijft strafbaar. Iemand in de Stuyvestantstraat in Dongen had vijf kilogram illegaal vuurwerk opgeslagen en werd beboet. In een woning aan De Sikkel in Heesch een doos met 140 cobra's aangetroffen. In Budel plaatste een man op een bromfiets een ‘bom onder zijn zadel’, op een Valkenswaards vakantiepark bewaarde een man zeven kilogram illegaal vuurwerk. Of in Loon op Zand, waar een groep kinderen strijkers afstak. Een 13-jarige jongen werd daarom naar Halt gestuurd.

