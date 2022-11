Politie onderzoekt mishandeling bij Van Cranenbroek; heeft het te maken met ruziënde broers?

Biografie opent ogen van gewichthef­fer Maurice Goosen: ‘Nu zie ik pas wat ik mijn vrouw heb aangedaan’

Cindy Goosen wist dat haar vader Maurice ooit een goede gewichtheffer is geweest. Pas toen ze zijn biografie ging schrijven, kwam dochterlief er achter tot welke prijs pa al die tijd zijn sport heeft beoefend. En werd het de hoogste tijd om ook haar moeder een stevige plek te geven in het boek. ,,Het is bijna een psychologisch verhaal geworden.”

23 november