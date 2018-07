Politie onderzoekt nieuwe tips na verhaal over cold case-zaak Gerrie Schellekens

Voor de serie verhalen over oude moordzaken, heeft de recherche bewust een aantal zaken uitgezocht waarvan het zeker is dat mensen er iets vanaf weten. ,,Uit onderzoek is gebleken dat details over oude moordzaken altijd tegen één of twee andere mensen worden doorverteld'', zegt politiewoordvoerder Bart Vaessen, die zich bezighoudt met de cold case-zaken in Oost-Brabant.

Hij heeft goede hoop dat dat in de zaak van Gerrie Schellekens ook het geval is, al is nog niet duidelijk hoe concreet de tips precies zijn. Het gaat naast enkele tips via het speciale mailadres ook om wat reacties op sociale media, bijvoorbeeld via een persoonlijk bericht op Twitter. ,,De waarde van de reacties wordt uitgezocht. Dat doen we onder andere door mensen te benaderen voor verdere vragen.''

Wie is Toon?

Rechercheurs zijn onder andere op zoek naar een mysterieuze Toon, die mogelijk een rol heeft gespeeld bij de moord op de 24-jarige Gerrie, in juni 1991. Gerrie zou een afspraakje met hem hebben, drie dagen nadat ze voor het laatst in leven is gezien.