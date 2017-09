Politie vaak niet op tijd bij spoedgeval: deze Brabantse plaatsen scoren het slechtst

In onze regio kreeg alleen de politie Tilburg het voor elkaar om zo vaak binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Bij de andere gemeentes kostte dit meer tijd.

De politie was sneller dan in 2016. Toen was ze in 84,3 procent van de gevallen binnen vijftien minuten aanwezig. Wel blijkt uit cijfers van onze regio dat de politie destijds ook haar streven haalde in de gemeentes Goirle en Loon op Zand.

Verder haalde alleen de politie in de regio Midden-Nederland - waar Utrecht en Flevoland onder vallen - het afgelopen halfjaar de streefnorm. Zij was in 90,7 procent van de gevallen op tijd. Limburg zat daar flink onder: in slechts 80 procent van de gevallen wist de politie binnen een kwartier ter plaatse te zijn.

Uiteindelijk blijkt dat het voor de politie lastiger is om in de dunbevolkte gebieden op tijd te komen. Zo wist de politie in slechts een derde van de spoedgevallen in grensgemeente Baarle-Nassau binnen een kwartier ter plaatse te zijn.