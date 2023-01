Politie valt binnen bij illegaal pokertoernooi in Valkenswaard: vier aanhoudingen en groot geldbedrag in beslag genomen

VALKENSWAARD - Opnieuw is een illegaal pokertoernooi gestopt. Ditmaal aan de Peperstraat in Valkenswaard. Dat gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie deden er 27 spelers mee. Zij speelden op vijf pokertafels. Vier personen zijn aangehouden, onder wie de organisator van het toernooi. Duizenden euro's zijn in beslag genomen.

Het gaat om een 41-jarige man uit Valkenswaard. De andere drie arrestanten noemt de politie ‘medewerkers van hem’. Het zijn mannen van 30 en 60 jaar en een vrouw van 56 jaar. Allen uit Valkenswaard.

Agenten vielen binnen in het pand naar aanleiding van diverse signalen over illegale pokertoernooien ,,Hier werd op dat moment inderdaad illegaal gepokerd. De aanwezigen werden allemaal gecontroleerd en zijn strafbaar voor het illegaal pokeren. Hun deelname is onderdeel van het onderzoek dat naar aanleiding van deze inval is opgestart en krijgt op een later moment een vervolg.”

Groot geldbedrag verstopt

Het vermoeden bestaat dat er met grote bedragen gepokerd werd. ,,Tijdens de doorzoeking van het pand werd inderdaad een groot geldbedrag aangetroffen dat verstopt was. Dit geldbedrag, ter waarde van enkele duizenden euro’s, werd in beslag genomen.”

De politie stelt dat er door gebrek aan toezicht vaak een hoger risico is op gokverslaving of gokken door minderjarigen. ,,Ook is er geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen.”

Probleem in regio

Illegaal pokeren komt vaker voor in de regio. Zo werden eind mei vorig jaar meer dan twintig personen opgepakt in Eindhoven, bij het oprollen van enkele illegale gokpaleizen. Agenten vielen binnen in twee luxe appartementen in het centrum van de stad en in een bedrijfspand in stadsdeel Woensel. Er werden een aantal kostbare Rolex-horloges, merkkleding, veel geld en een Mercedes-personenauto in beslag genomen.

Afgelopen september stuitte de politie op een illegale pokerhal in Eindhoven, bij een pandje in de Willem Rosestraat in Eindhoven. Dure auto’s voor de deur, mannen die ’s nachts een bedrijfje binnengaan, camera’s aan de muur. De buurt had al geen fijn gevoel bij het pand.

Het jaar daarvoor moest een arrestatieteam al binnenvallen in Den Bosch. Daar werd ook illegaal gepokerd. Dat jaar werden ook bij een appartement nabij Winkelcentrum Woensel negen personen aangehouden op verdenking van illegaal gokken. Een groot geldbedrag werd toen in beslag genomen.