Politie vreest afsteken zelfgemaakte vuurwerkbommen rond jaarwisseling

De politie in Zeeland en West-Brabant bereidt zich voor op een ‘onrustige viering van oud en nieuw’. Ze zet extra mensen in. Vooral signalen dat ontevreden jongeren zelfgemaakte vuurwerkexplosieven willen gaan afsteken, baren de politie flinke zorgen.

Dat zegt districtschef Wietske Muller van Hart van Brabant. Ze is algemeen commandant van de politie-eenheid tijdens de nieuwjaarsviering.

,,Een veilig verloop voor hulpverleners en burgers is onze prioriteit. We hoeven door de coronasluiting weliswaar geen toezicht te houden in de horeca, maar we zien steeds meer maatschappelijke onrust en ongenoegen over de coronamaatregelen én onvrede over het vuurwerkverbod. Daarom zetten we extra politiemensen in en houden we meer ME’ers achter de hand. Zij gaan met de platte pet op meehelpen in de wijken en kunnen snel ingrijpen als het ergens fout gaat.”

Wat zijn de hotspots, de plekken waar u rekening houdt met problemen en veel extra mensen heen stuurt?

,,Hoeveel mensen we precies gaan inzetten en hoe we ze gaan verdelen in het gebied, ga ik niet vertellen. Onze focus zit zeker op Roosendaal, Breda-Noord en Vlissingen waar de afgelopen weken problemen zijn geweest met jongeren en zwaar vuurwerk. Daar zien we de druk nu oplopen. Veen, waar afgelopen weekeinde al een auto in brand werd gestoken, hoort daar ook bij. Maar de politie is ook niet van gisteren. We weten dat het overal kan gebeuren.”

Op welke informatie, behalve over de recente vuurwerkrellen, baseert de politie de verwachting dat het onrust kan worden?

Volledig scherm © Bart van Hattem ,,Onze regionale informatiedienst monitort de situatie in Zeeland en West-Brabant voortdurend. Dat gebeurt bijvoorbeeld via sociale media en gesprekken met wijkagenten, jeugdwerkers, kortom een heel netwerk. Concreet horen we nu dat mensen zwaar, zelfgemaakt vuurwerk maken en gaan afsteken. Daarom proberen we preventief nog zo veel mogelijk opslagplaatsen op te rollen. Dat lukt goed. We hebben in de aanloop al veel meer vuurwerk in beslag genomen dan in andere jaren. In een Tilburgse garagebox hebben we vorige week nog 200 kilo gevonden, in Zevenbergen eerder 135 kilo."

Quote Dat vuurwerk­ver­bod is er niet voor niks. We moeten extra druk voorkomen op de zorg Wietske Muller, Politie

,,Ook uit die vangsten blijkt dat er meer wordt geëxperimenteerd met zware bommen. Dat is dus onze grootste zorg voor burgers en hulpdiensten. Explosieven zoals die bijvoorbeeld in Roosendaal ontploften, zijn levensgevaarlijk. Dat vuurwerkverbod is er niet voor niks. We moeten extra druk voorkomen op de zorg, die heeft de handen al vol aan corona.”

Bij de recente vuurwerkrellen gingen jongeren soms georganiseerd te werk, aldus de politie. Gaat dat met oud en nieuw weer gebeuren?

,,Bij echte jeugdgroepen zie je dat inderdaad. Maar bij vuurwerk gaat het vaak om groepen van wisselende samenstelling, jongeren die gewoon reageren op een oproep. Daar zitten we met de wijkagenten bovenop. De sociale media hebben een enorme toevlucht genomen. Soms is één enkele oproep van een jongere al voldoende om voor enorme ellende in een wijk te zorgen. ”

Het ongenoegen in delen van de samenleving richt zich niet alleen op het vuurwerkverbod. Nogal wat mensen raken andere coronabeperkingen ook beu. Politiemensen klagen nu al over korte lontjes van burgers. Gaat u straks door de gordijnen gluren om te zien of er illegale nieuwjaarsfeestjes zijn?

,,We gaan niet bij de mensen binnenkijken. Dat heeft niet onze prioriteit. Maar natuurlijk kunnen we aanbellen als we een vol huis feestende mensen zien. Dan kunnen we iedereen wegsturen. Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat we daar aan toe zullen komen.”

Waarschuwingsbrieven

In de politieregio Oost-Brabant ziet politiechef Wilbert Paulissen nog geen signalen dat rellende jongeren of vuurwerkfanaten voor onrust gaan zorgen. Hij zet met oud en nieuw anderhalf peloton ME’ers (75 manschappen) in als extra hulp.

Quote Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces Wilbert Paulissen, Politiechef Brabant Oost

Door de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod is het voor de politie een bijzondere jaarwisseling, zegt Paulissen. ,,Maar we willen niet het beeld schetsen dat we ons voorbereiden op het ergste. Agenten hebben echt niet de opdracht gekregen om mensen te verbaliseren die elkaar op straat feliciteren. We drukken ook niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces.”

Volledig scherm Afgelopen weekeinde vond de politie 202 kilo illegaal, zwaar vuurwerk in Nieuwendijk. © Politie.nl