Politie waarschuwt voor containerdiefstal bij Brabantse bedrijven: ‘Laat geen vreemden toe’

Grote brand in loods van bloembol­len­be­drijf in Beugen onder onder controle, NL-Alert verstuurd voor rook in regio Uden

10:19 BEUGEN - In Beugen woedde vrijdagochtend een zeer grote uitslaande brand in een loods van een bloembollenbedrijf. Hierbij is geen asbest vrijgekomen, wel wordt omwonenden via een NL-Alert geadviseerd om bij hinder ramen en deuren te sluiten. Rond 10.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat volgens de Gemeente Boxmeer nog wel een aantal uren duren.