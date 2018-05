Politie zoekt eigenaar van ontsnapte slang in Sint Anthonis

Lust de wethouder nog een biertje?

7:00 Of de wethouder nog een biertje lust? Het antwoord voor de Osse wethouder Gé Wagemakers was iets te vaak ja. Onder druk van de aanzwellende kritiek op zijn frequente cafébezoek stapt hij op. Met regelmaat komen bestuurders in opspraak vanwege hun drankgebruik. We werpen de vraag op: hoe knellend is dat keurslijf? ,,Ik hou wel van een goeie pint vatten."