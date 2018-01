Politieactie benzinestation A16, agent onwel na ruiken chemische lucht in busje

Vervuilde cocaïne aangetroffen in Brabant: groot risico voor gebruikers

12 januari DEN BOSCH - Vervuilde cocaïne vormt op dit moment in het land een groot gezondheidsrisico voor gebruikers. Nadat in ketamine- en cocaïnemonsters de levensgevaarlijke stof atropine werd aangetroffen, waarschuwen instanties waaronder verslavingszorginstelling Novadic-Kentron vrijdag landelijk voor de grote risico's. Ook in Breda is de stof gevonden in drugsmonsters.