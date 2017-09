Politieberichten van zaterdag 16 en zondag 17 september

De held was ook een massamoordenaar

9:54 Als jongen klaagde hij de rooms-katholieke kerk aan, als senior achtervolgt hij Nederland met het eigen verleden. Nederland is een roofstaat. Zo heet ook het boek van de Bossche publicist Ewald Vanvugt, dat afgelopen week nog eens gloednieuw in de boekwinkels kwam te liggen, in compacte vorm, drie keer dunner dan het oorspronkelijke boek dat een bestseller werd.