Politiecontrole vanuit ‘gluurbus’: ‘350 euro voor vasthouden van smartphone? Jammer’

Nieuwsover­zicht | Weer meer coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen - Dood TikTokker Lucas was toch noodlottig ongeval

De piek van half maart, toen 373 mensen met corona in het ziekenhuis lagen, is nog ver weg. Maar toch kruipt de lijngrafiek voor opnames weer voorzichtig omhoog. In Eindhoven rolde de politie een ‘illegaal gokpaleis’ op. En bouwvakkers in Breda werden opgeschrikt door de vondst van een granaat uit de tweede Wereldoorlog. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

24 mei