Politiehond bijt inbreker die zich op boot verstopt in haven Lage Zwaluwe

De andere verdachte bleek zich te hebben verborgen onder een loopbrug even verderop. Hij werd door een politiehond gebeten, waarna een agent hem in de boeien kon slaan. In zijn kleding werd inbrekersgereedschap aangetroffen. De bijtwonden van de man zijn door een dokter behandeld. Het is nog niet bekend of er op het terrein iets is buitgemaakt.