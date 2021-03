Politiehonden mishandeld met stroomstoten bij training Brabantse club: ‘Niet alles te leren met een koekje’

Stef Smits (9) uit Best start eigen kleding­lijn, na twee dagen loopt de mailbox over

7 maart BEST - Ondertussen kennen we hem wel: Stef Smits, de jongen die hakken cadeau kreeg van Paul de Leeuw nadat hij meedeed aan de talentenjacht ‘Holland’s Got Talent’. Nu start hij zijn eigen kledinglijn. Meer begonnen als een klein idee, maar na twee dagen was de mailbox van moeder Anouschka al ontploft.