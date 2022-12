Politieman die Tim van der Boor (27) doodschoot in Waalwijk, wordt vervolgd voor dood door schuld

Brandweer blust schoor­steen­brand in Ven-Zelderhei­de

VEN-ZELDERHEIDE - In een woning aan de Kleefseweg in Ven-Zelderheide is donderdagavond rond half tien brand ontstaan in een schoorsteen. De bewoner belde zelf de brandweer omdat de kamer vol rook kwam te staan.

15 december