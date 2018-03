Politieteam zegt vaarwel tegen Fort Oranje: 'Fort Oranje is een kindje van ons geworden'

Dat het team nu wel een bericht op het medium plaatst, heeft te maken met de afronding van het 'project' en een stuk beeldvorming over de politie. Verhoeven: ,,We vertellen vaak over de repressieve kant van ons werk. Over bekeuringen of aanhoudingen. Op Fort Oranje hebben we natuurlijk ook dwang toegepast, maar we zijn ook heel veel in gesprek geweest met mensen. De humane aanpak stond altijd voorop. Die kant willen we met dit bericht ook eens laten zien. We willen laten zien dat we niet alleen maar keihard hebben opgetreden, maar dat we er ook waren op het sociale vlak.''