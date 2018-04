Polski Festival in Eindhoven lijkt nu al een succes

Het eerste Polski Festival (12 mei) moet nog plaatsvinden, maar er is nu al besloten dat er in november een tweede editie komt. In het Beursgebouw in Eindhoven is er straks ruim baan voor tal van populaire Poolse artiesten. Bovendien kunnen festivalgangers zich laven aan de gerechten en brouwsels uit hun vaderland.

,,Het kan toch niet waar zijn, dacht ik. Waarom is er nog nooit een grootschalig evenement voor Polen in Nederland georganiseerd?", vroeg initiatiefnemer Weijers zich af. De zakenman uit Veldhoven, die onder meer in de horeca en reiswereld actief was, zag een gapend gat in de markt. ,,Er staan tweehonderdduizend Polen geregistreerd in Nederland. Nog eens vierhonderdduizend Polen werken hier op flex-basis. Maar er is niets voor deze groep."

Vakantieparken

Met nog meer dan een maand te gaan, zijn er al zo'n tweeduizend kaarten verkocht voor het Polski Festival. De tickets worden op handige wijze onder de aandacht van de doelgroep gebracht. Zo rijdt er een oude Poolse politiewagen naar de vakantieparken waar veel arbeidsmigranten verblijven. ,,Twee Poolse dames spreken daar vervolgens mensen aan. Er kan meteen gepind worden."

De grotere uitzendbureaus en bedrijven in de regio nemen ook veel kaarten af. ,,Zo kunnen zij ook een keer iets terugdoen voor hun personeel. Daar is veel interesse voor", aldus Weijers. Toegangsbewijzen, à 29,50 euro, zijn ook te koop in Poolse supermarkten, door heel Nederland. Verder wordt er reclame gemaakt in Poolse facebookgroepen. ,,Ik heb twee marketeers aangesteld met een Poolse achtergrond. Zij vertalen alles en weten wat er speelt in de gemeenschap, die voor Nederlanders best gesloten is."

Polonaise