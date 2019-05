Poppy, de eerste kat met een kunstheup

Poppy is een poes apart. Lag als vondelingetje in een doos voor de deur van het asiel. Werd liefdevol opgepakt door de Roosendaalse Nathalie Zonneveld, maar bleek een brekebeentje. We treffen elkaar in de behandelkamer van De Verwijskliniek in Bergen op Zoom. De enige in het land waar niet alleen grotere honden en katten chirurgische ingrepen ondergaan, maar ook hele kleintjes een kunstheupje kunnen krijgen.