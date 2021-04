Portemonnee kwijt? Eindhoven heeft de meeste eerlijke vinders van Brabant

Nieuwsover­zicht | Ouders 13-jarige relschop­per moeten duizenden euro's betalen - Grote schade aan tuintjes door fout bij sloopwerk

20 april Omwonenden zijn vanmiddag wel erg dicht betrokken geraakt bij de sloop van een groot gebouw in Helmond. Een muur viel om, bovenop tuinen en schuurtjes. Niemand raakte gewond, maar dat had zomaar anders kunnen lopen. Verder waren horeca-ondernemers in het nieuws; ze zijn niet blij met de manier waarop de terrassen nu open mogen. En een 13-jarige relschoppers stond voor de rechter wegens zijn bijdrage aan de rellen in Eindhoven. Vooral zijn ouders moeten op de blaren zitten. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.