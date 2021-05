Positief effect avondklok: voor het eerst sinds lange tijd minder autobranden

Eerste wolf in West-Bra­bant gefotogra­feerd, specialist bevestigt: ‘Dit is er één’

25 april DINTELOORD - De eerste wolf in West-Brabant is gesignaleerd. Amateurfotograaf Hans-Peter Nouwen spotte het dier zondag rond 7.20 uur nabij de Boompjesdijk in Dinteloord. Leo Linnartz van Wolven in Nederland heeft na het zien van de foto’s geen enkele twijfel. ,,Dit is een prachtige jonge wolf.”