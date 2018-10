Postbode Nanny Nooijen strijdt al 18 jaar tegen PostNL voor rookvrije werkplek

videoETTEN-LEUR/BREDA - Dankzij de Bredase postbode Nanny Nooijen heeft iedere werknemer in Nederland sinds 2004 bij wet recht op een rookvrije werkplek. Haar eigen werkgever, PostNL, slaagt er volgens Nooijen echter tot de dag van vandaag niet in háár werkplek rookvrij te houden.

Volgens PostNL zijn er inderdaad meerdere meldingen over overtreding van het rookbeleid bekend: "We nemen alle meldingen serieus en spreken er de werknemers op aan. We kunnen echter niet overal werk van maken, omdat niet altijd vaststaat wie we op een overtreding aan moeten spreken. Bovendien hebben collega's soms een andere lezing."

Volledig scherm Nanny Nooijen strijdt al meer dan achttien jaar voor een rookvrije werkplek. Opmerkelijk, gezien het feit dat heel Nederland dankzij haar sinds 2004 bij wet recht heeft op een rookvrije werkplek. © René Schotanus/Pix4Profs

Omdat ze een olifantenhuid heeft, houdt ze stand. Niemand pakt haar haar boterham af, zegt ze strijdbaar. Nanny Nooijen vecht na achttien jaar, ondanks een rechterlijke uitspraak in haar voordeel, nog steeds voor een volledig rookvrije werkplek.

Landelijk nieuws

Ze losten het samen niet op. De Bredase (nu 57) werd in 2000 landelijk nieuws omdat ze vocht voor een rookvrije werkplek. Nooijen heeft hyperreactieve luchtwegen en in haar geval betekent dat dat ze echt hinder ondervindt van tabaksrook. Om die reden moest ze zich regelmatig ziek melden. De rechter stelde haar in het gelijk en veroordeelde de werkgever ook tot een boete van duizend gulden per overtreding met een maximum van een ton. Waarvan ze nog geen cent heeft gezien, overigens.

Nu wil ze de wereld laten weten wat een rechterlijke uitspraak waard is als de werkgever er niet in slaagt de collega's tot de orde te roepen. Ondanks aanscherping van de Tabakswet in 2004 en het feit dat iederéén sinds dat jaar recht heeft op een rookvrije werkplek, vecht Nooijen naar eigen zeggen nog steeds tegen een werkgever die niet in staat blijkt werknemers in het gareel, en haar werkplek rookvrij te houden.

Quote Bewijzen dat er op mijn werk nog steeds gerookt wordt? Hier. En hier!' Nanny Nooijen, Postbode in Breda

Volledig scherm © ROBIN UTRECHT

Bewijsmateriaal

De rook komt bijna uit haar oren. Ze is slechts 1.62 meter groot, maar gaat voor niemand uit de weg. Tijdens het twee uur durende gesprek over haar strijd, blijft ze staan. Soms zwaaiend met de armen, borst vooruit, graaiend in twee dozen vol bewijsmateriaal en correspondentie met de werkgever, inmiddels Koninklijke PostNL geheten. "Bewijzen? Hier! En hier!"

Ze toont tientallen mails die ze aan haar baas stuurde. Over collega's, rokend in een PostNL-bus, op het terrein van het bedrijf aan de Slingerweg in Breda en foto's van brandplekken van sigaretten op de stortbak van de herentoilet. Die jaren ná aanscherping van de tabakswet geplaatst waren. Het antwoord van de chef: 'We zullen er de verantwoordelijke collega's op aanspreken.'

Een andere chef schrijft in 2006 in een intern blad: 'Zoals jullie weten is er al lange tijd sprake van een rookbeleid. Een rookvrije werkplek maakt daar onderdeel van uit. Helaas heb ik persoonlijk moeten constateren dat er medewerkers zijn die zich niet houden aan dit beleid.'

Quote Ik kan niet begrijpen dat mijn werkgever er niet in slaagt de rotte appels aan te pakken. Nanny Nooijen, Postbode in Breda

Nooijen: "Ik kan niet begrijpen dat mijn werkgever er niet in slaagt de rotte appels aan te pakken. Ik dien beschermd te worden tegen de schadelijke tabaksrook.

Nee, erg populair is ze niet op haar werk. Wel kreeg ze na haar overwinning in 2000 positieve reacties van enkele collega's. Zoals van een Roosendaalse - toen zwangere - collega, die haar bureau noodgedwongen buiten zette om aan de rook te ontsnappen. Zij schreef: 'Nanny, ontzettend bedankt dat jij wel je mond open deed.'

Gepest

Ze wordt gepest, gemeden, en niet serieus genomen door haar bazen, vindt ze. Maar buigen, of vertrekken? Zo is dit vogeltje niet gebekt. Integendeel. "Ik zeg dingen die ik niet mág zeggen, maar ik doe het wél. Ik laat me dit niet aandoen en ga zo nodig met iedereen het gevecht aan." Zoals ze ook de strijd met twee rokende teamcoaches niet uit de weg gaat: "Die nemen dagelijks vele rookpauzes, terwijl ze een voorbeeldfunctie hebben. Ik werk in die tijd gewoon door. En daar zeg ik dus wat van."

Haar temperamentvolle aanpak leidde er vijf keer toe dat ze op non-actief werd gesteld. "Ze zoeken een reden om me af te schieten, maar ik heb het al eens tegen mijn vestigingsmanager gezegd: geen kantonrechter, geconfronteerd met de overduidelijke bewijzen die ik heb, zal toestaan dat mijn werkgever me ontslaat."

"Ik ben keurig netjes en behandel mensen met respect. dat verlang ik ook van anderen." Ze is steenbok, voor wie daar waarde aan hecht. Koppig. Normen en waarden hoog in het vaandel: "Ik wens niet als een stuk vuil behandeld te worden."

Quote Mijn doel is dat mijn werkgever eindelijk eens zijn verantwoor­de­lijk­heid neemt Nanny Nooijen, Postbode in Breda

Haar doel? "Dat mijn werkgever eindelijk eens zijn verantwoordelijkheid neemt. Er ligt een rechterlijke uitspraak, PostNL heeft ook eigen huisregels opgesteld, zorg dan dat iedereen zich daar aan houdt."

Quote Dat er vervolgens gerookt wordt in een bus of op het toilet is niet de bedoeling Dagna Hoogkamer, Woordvoerster PostNL

In een reactie laat PostNL weten zich 'niet te herkennen' in het relaas van Nanny Nooijen. Woordvoerster Dagna Hoogkamer: "De werkplek van Nanny Nooijen is rookvrij. We gaan als werkgever zelfs nog verder door te zorgen dat ook de buitenruimte rookvrij is. Dat er vervolgens gerookt wordt in een bus of op de toilet is niet de bedoeling en als dat het geval is, treden we daar natuurlijk tegen op. Al moet natuurlijk duidelijk zijn wié dat doet en dat is lastig."Bovendien, zegt Hoogkamer, hebben door Nooijen beschuldigde collega's een ander verhaal: "De sigaret was nog niet aan", bijvoorbeeld, of "ik stond buiten de poort, maar mijn hand was er even binnen." Deze werknemers worden volgens de woordvoerster wel gevraagd 'om nogmaals een verklaring te ondertekenen waarin ze zich committeren aan ons rookbeleid.'

Vervelend