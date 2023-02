Potentiële leerlingen kijken ogen uit bij open dag Markland College

OUDENBOSCH - Het duurt nog een even, maar toch zijn de achtstegroepers in onze regio en hun ouders er al druk mee: naar welke school gaan ze na de zomervakantie? Afgelopen zaterdag was er weer een fysieke open dag bij het Markland College in Oudenbosch.

Degenen die met de auto waren, hadden een lastige taak. Door de grote drukte was het vinden van een parkeerplek rondom de grote school niet vanzelfsprekend. Van 9.30 uur tot 13.00 uur werden de deuren geopend. In die tussentijd is het geen moment rustig geweest. Een open dag, gewoon op locatie met alle docenten erbij en niet via een beeldscherm, was weer een verademing voor iedereen.

Op die drukte had rector Michiel Maas wel gehoopt, maar het blijft volgens hem altijd even afwachten. ,,We zijn het afgelopen jaar veel gegroeid. Dus we hopen natuurlijk dat die lijn ook dit jaar weer blijft stijgen.” De school heeft alle stromingen in huis: vwo, havo, mavo en beroepsgerichte leerwegen kader en basis. De onderwijsrichtingen zijn verdeeld in verschillende gebouwen. ,,Bij ieder leshuis is het druk. Maar de leukste lokalen zijn te vinden bij het leshuis van de beroepsgerichte leerwegen. Daar is het meest te zien, en daar blijven de mensen ook wat langer hangen.”

Genoeg te zien

Dat daar genoeg te zien was, was duidelijk. Er werd letterlijk een kijkje in de keuken gegeven bij restaurant de Marklander. De leerlingen lieten aan de nieuwsgierigen zien hoe zij te werk gaan. Ook in de bakkerij gebeurde van alles; deeg mocht gerold worden en speculaasjes werden afgemaakt. De deuren van de technische lokalen stonden ook open, zodat de potentiële brugpiepers kennis mochten maken met onder andere elektrotechniek.

In de bakkerij mogen de bezoekers ook zelf aan de slag.

De school zet in op de toekomst. Want als het aantal nieuwe leerlingen blijft groeien, zoals Maas voorspelt, dan moet het schoolgebouw daar wel in meegroeien. Het Markland College is nu een reeks van vijf schoolgebouwen die in de loop der jaren aan elkaar zijn geknoopt. Daar gaat verandering in komen. Het gebouw wordt compacter, zodat leerlingen elkaar ook op kunnen zoeken. Op het oude Thomas More College en gebouw Utopia na gaat bijna alles plat. ,,Vandaag zien de bezoekers ook dat we bezig zijn met de nieuwbouw. Ik denk niet per se dat mensen er speciaal voor deze kant op komen, maar het is wel leuk om even te zien waar we mee bezig zijn en waar de nieuwe leerlingen uiteindelijk terechtkomen”, vertelt Maas.

Genoeg ambiance

Loop je vanuit het leshuis beroepsgerichte leerwegen, langs het bouwproject, dan eindig je in het leshuis van vwo/havo. Ook in dit gebouw was genoeg ambiance. De schoolband verwelkomde ouders en kinderen met live-muziek. De bezoekers bleven binnenwaaien en struinden verschillende lokalen af om meer te weten te komen over het lesaanbod. In het laboratorium werden de kinderen goed getest en mochten ze zich wagen aan verschillende scheikundige proeven. Ook in het O&O-lokaal (Onderzoeken en Ontwerpen) sloofden de huidige leerlingen zich uit met hun eigen gemaakte creaties, in de hoop nieuwe brugklassers voor zich te winnen.

Alle nieuwe informatie en indrukken nemen ouder en kind mee in de grote beslissing. Welke school zal het worden? Uiterlijk 10 februari krijgen leerlingen uit groep 8 het definitieve basisschooladvies. Tussen 6 en 16 maart melden leerlingen zich digitaal aan met een voorkeurslijst.

Het Markland College gooit de deuren open voor hun open dag.