Prestigieuze expositie over Brueghel schrappen? Niet zo snel, zeggen deskundigen

Met video A59 weer open na ernstig ongeval bij Waspik, vrouw zwaarge­wond bekneld in auto

WASPIK - Drie voertuigen zijn maandagavond gebotst op de A59 bij Waspik in de richting van Waalwijk en Den Bosch. Een van de inzittenden, een vrouw, raakte bekneld in haar voertuig. De snelweg is tot dinsdagochtend iets na 07.00 uur dicht geweest.