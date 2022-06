Prijs én kwaliteit van sociale huurwoning komt in de knel. Als je er al een kunt krijgen…

Nul woningen opgeleverd in heel 2021… Hans Pars, bestuurder van WonenBreburg, kan er eigenlijk met zijn verstand niet bij. Voor zo’n grote woningcorporatie, actief in Tilburg en Breda, waar volgend jaar bijvoorbeeld de start van 779 huizen op de rol staat, was vorig jaar een tragisch dieptepunt. ,,In en in triest. We hebben juist een achterstand in te halen en op deze manier gaat dat niet snel genoeg.”