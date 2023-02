Prins Teun d’n Iërste heeft nu geen tijd voor voetballen bij Volharding: ‘Mijn conditie zal na carnaval moeten worden aangescherpt’

Hij is de vaste linksback van eersteklasser Volharding uit Vierlingsbeek. Maar nu even niet. Teun Jakobs is Prins Carnaval in Meterik. En die job gaat deze weken voor.