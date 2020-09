Probleemgedrag bij buitenkat die binnen moet blijven: asiels pleiten voor chip- en castratieplicht als in België

Aziatische of Europese hoornaar, wesp of iets anders: enkele foto's op een rijtje

14:44 De Aziatische hoornaar is gespot in Zuidoost-Brabant. Maar hoe herken je deze ‘grote wesp?’ Diverse mensen plaatsten gisteren foto's op onze Facebookpagina van insecten die lijken op wespen en hoornaars. We legden aan expert Bram Cornelissen de foto's voor. Hij is onderzoeker bij de Wageningen University & Research (WUR) en ziet dit jaar een toename van het aantal meldingen van de insecten.