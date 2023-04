Productie wereldberoemde mosterd en mayonaise van TON verdwijnt uit Zierikzee; personeel moet op zoek naar andere baan

Bouwafval gedumpt in Megen, overheid spoort verdachte uit Oss op

MEGEN - Het landweggetje de Maasakkerstraat in Megen is de laatste maanden enkele keren gebruikt als dumpplek voor bouwafval. Uit onderzoek is nu een verdachte naar voren gekomen. Het gaat om een 40-jarige man uit Oss.