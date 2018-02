Prof. Anton van Kalmthout pleit voor huisarrest en half-open gevangenis

TILBURG - We laten ons meeslepen door populistisch geschreeuw, meent prof. Anton van Kalmthout, als we roepen om strengere straffen voor criminelen. De Tilburgse emeritus hoogleraar kan het weten; hij is al tientallen jaren een van de grootste autoriteiten op het gebied van het strafrecht.

Per 1 januari heeft Van Kalmthout (72) afscheid genomen van het comité ( het CPT, het Committee for the Prevention of Torture, letterlijk het Comité ter Voorkoming van Foltering) dat namens de Raad van Europa in 47 landen controles doorvoert op de fatsoenlijke benadering van de onvrije medemens. Dan gaat het om gedetineerden, maar ook om mensen in een inrichting of een verzorgingstehuis.

,,Ik denk dat we onderschatten welke waarde de EU heeft in het uitdragen van ook de mensenrechten. In de vorige eeuw heeft Europa de grootste wandaden uit de geschiedenis van de mensheid op haar naam staan. Na de Tweede Wereldoorlog is de Raad van Europa opgericht, met een klein aantal landen. In eerste instantie ging het om een samenwerkingsverband rond democratische principes, om de rechtstaat en om mensenrechten. Nu doen 47 landen mee. Je mag alleen lid worden als je de doodstraf niet meer toepast. Daarom kan Wit-Rusland geen lid zijn.''

Er zijn door de Raad van Europa minimum standaarden doorgevoerd in het gevangeniswezen, Van Kalmthout kwam de afgelopen twaalf jaar evengoed nog schrijnende toestanden tegen, vooral in Oost-Europese gevangenissen.

Hij heeft de celstraf altijd al genuanceerd en was niet voor niets de grote man achter de introductie van de taakstraf. Van Kalmthout vindt dat we nog veel verder moeten gaan met het humaniseren van de strafrechtpleging, bijvoorbeeld met het invoeren van huisarrest en de half-open gevangenis.

Volledig scherm Anton en Jeanne Marie van Kalmthout in Malawi bij een bezoek aan een bakkerij die door Nederlanders is opgezet. © Henri van der Steen

Enkele maanden geleden was hij in Malawi, een van de armste landen van Afrika, onder meer om te zien hoe daar wordt omgesprongen met het dilemma van misdaad en straf. Daar wordt criminelen, ook de kleintjes, nog standrechtelijk geëxecuteerd, als het boze volk hen te pakken krijgt. Dichter bij huis, in België, zijn overigens ook nog genoeg wantoestanden, aldus Van Kalmthout. Daar bestaat het fenomeen tbs niet (terbeschikkingstelling), voor criminelen die ontoerekeningsvatbaar worden verklaard vanwege een psychiatrische ziekte of stoornis en behandeld moeten worden. Vrij recent kampte justitie in België daarom met de doodswens van een psychiatrisch crimineel. Van Kalmthout: ,,Dat is toch feitelijk ondenkbaar, euthanasie, niet omdat iemand het leven moe is, maar omdat we hem een slechte behandeling geven! Het was niet voor niets een schandaal in België.''