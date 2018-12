Project X in Cuijk? ‘Ik hoop echt dat het een flauwe grap is’

Er valt niets te begrijpen: BOG speelt Perec

6 december RECENSIE - Het is geen eenvoudig boek dat theatergroep BOG heeft uitgekozen voor haar nieuwe theaterstuk. ‘Een man die slaapt‘ van Georges Perec is een raadselachtig verhaal omdat niet heel erg duidelijk wordt wat er nu precies aan de hand is met de verteller. De ‘iemand’ die het verhaal vertelt is een twintiger die zich langzaam terugtrekt in zijn Parijse zolderkamer. Hij doet niet meer open als er geklopt wordt. Loopt door de stad zonder iets te zeggen of te doen. Niets kan hem meer raken. Er valt niets te begrijpen.