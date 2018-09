,,Dat gaat zomaar niet. Dat laten we niet gebeuren", dacht oud-gedeputeerde en oud-wethouder van Oss Jules Iding toen hij onlangs in deze krant las over de grootschalige plannen voor windenergie in de polder. Hij is in de stukken gedoken en besloot samen met partijgenoot Henk van Gerven in actie te komen. ,,Ik schrok vooral van de grootschaligheid. Ik hoorde wel eens wat over een plannetje hier of daar maar zestig tot tachtig windmolens daar had ik geen rekening mee gehouden."