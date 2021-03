Prominente FVD-er uit Schijndel deelt zijn zorgen over fraudegevoelige verkiezingen: ‘Geen goed gevoel bij’

‘Het verbaast me gewoon’

Van den Oetelaar is behalve kandidaat voor de Tweede Kamer ook vice-voorzitter en campagneleider van Forum voor Democratie. Hij zit voor de partij tevens in de Provinciale Staten van Brabant. Het is niet zijn doel om angst te voeden of in complotten te denken, zegt hij in reactie op zijn veelbesproken bericht. ,,Het verbaast me gewoon wat ik meemaak en daar tweet ik over. Meer niet. We kunnen drie dagen stemmen, ik vind dat er dan ook drie dagen geteld moet worden.”