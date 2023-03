Provinciale Statenverkiezingen: hier in Den Bosch vind je de stemlokalen

indebuurt.nlOp 15 maart kun je jouw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten- én de waterschapsverkiezingen 2023. Er zijn tientallen stemlokalen in onze gemeente. Waar vind je die stembureaus in Den Bosch ? Hier vind je een kaartje.

Je mag op elk stembureau in Den Bosch je stem uitbrengen. Op je stempas staat vaak het adres van een stembureau bij jou in de buurt, maar je bent dus niet verplicht om daar te stemmen.

Kaart stembureaus Den Bosch

Op onderstaande kaart vind je alle locaties van de stemlokalen in Den Bosch en zie je meteen of een stembureau toegankelijk is voor mindervaliden. Ook kun je filteren op hoe de akoestiek in de ruimte is en of er een gehandicaptentoilet aanwezig is.

Openingstijden stembureaus Den Bosch

Wanneer je hierboven op een locatie klikt, zie je meteen de openingstijden van het stembureau. De meeste locaties zijn open van 7.30 uur tot en met 21.00 uur. Het stemloket bij het centraal station is al vanaf 5.15 uur open.

Toegankelijkheid stembureaus Den Bosch

Alle stemlokalen zijn rolstoel- en rollatortoegankelijk. Ook is er een speciaal stembureau voor mensen die niet (goed) kunnen zien. Het stembureau op het stationsplein (aan de voorkant van het centraal station) is ingericht voor blinden en slechtzienden. Daar is bijvoorbeeld een stemmal en een soundbox aanwezig. De stemmal is een speciale plaat met gaten die over het stembiljet wordt gelegd door een stembureaulid. De soundbox met koptelefoon vertelt de blinde of slechtziende kiezer welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer daarbij hoort. Op de mal zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven, de kiezer vindt de juiste kandidaat door de gaten te tellen en kan vervolgens met potlood het gaatje inkleuren.

