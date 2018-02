Provincie Brabant eet en borrelt voor miljoenen gemeenschapsgeld

In het Brabantse provinciehuis is in drie jaar tijd voor ruim 4 miljoen euro aan gemeenschapsgeld gegeten en gedronken. Daarmee gaan de Brabanders landelijk aan de leiding, blijkt uit een inventarisatie van het Brabants Dagblad.

Vooral in de Randstad en Zeeland zijn de cateringkosten lager. In totaal werd op de twaalf provinciehuizen van 2014 tot en met 2016 voor pakweg 24 miljoen euro gecaterd.

De miljoenen die Brabant in die bewuste periode spendeerde zitten voor het merendeel in borrels, lunches, bijeenkomsten, vergaderingen en dergelijke, blijkt uit een duik in de rekeningen. In sommige maanden loopt het bedrag voor dat soort kosten op tot 80.000 euro. Verder beschikt de ambtenarij over een luxe bedrijfsrestaurant waar je bijvoorbeeld Jamaicaanse jerk chicken kunt eten of bij de yoghurtbar voordelig je slag slaat . De provincie betaalt daaraan zo’n 20.000 euro per maand mee. Bijna hetzelfde bedrag gaat op aan de koffieautomaten, die van ecologisch verantwoord geteelde bonen voorzien zijn.

Enquete poll Als 'bourgondische provincie' moeten we dat imago uitdragen en dat mag wat kosten Eens

Oneens Als 'bourgondische provincie' moeten we dat imago uitdragen en dat mag wat kosten Eens (15%)

Oneens (85%)

Ons bin zuunig

Ter vergelijking: in buurprovincie Zeeland - ons bin zuunig - moeten bestuurders hun eigen lunches betalen en wordt op het salaris van ambtenaren zelfs koffiegeld ingehouden. De Zeeuwen waren in drie jaar tijd nog geen half miljoen euro kwijt, maar de provincie is natuurlijk ook een stuk kleiner.

Een haarscherpe vergelijking tussen de provincies is sowieso lastig, omdat niet iedereen dezelfde kosten meerekent. Zo wist Brabant vrijdagmiddag niet zeker of btw in het totaal was inbegrepen. Ook als we daar wél vanuit gaan, is de provincie koploper in kosten.