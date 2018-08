Provincie Brabant steekt miljoenen in erfgoed Van Gogh in Nuenen, Zundert en Etten-Leur

EINDHOVEN - De provincie stapt in rol van Theo van Gogh, de kunsthandelaar die zijn armlastige broer Vincent financieel ondersteunde want Brabant stopt 2,5 miljoen euro in, en verstrekt daarnaast ook een lening van 7.050.000 miljoen euro om Van Gogh-gebouwen aan te kopen of te beheren. Dat heeft de provincie vrijdag bekendgemaakt.

Het gaat in eerste instantie om plekken waar Van Gogh heeft gewerkt en gewoond in Nuenen, Zundert en Etten-Leur. Later moeten alle belangwekkende gebouwen in de provincie rond Van Gogh worden zeker gesteld.

Certificaten

Vrijdag is begonnen met het uitgeven van vastgoedcertificaten voor Van Gogh erfgoed. Particulieren en bedrijven kunnen daarmee een stukje eigendom verwerven van de belangrijkste locaties uit het leven van de Brabantse kunstenaar Vincent van Gogh (1853-1890). De organiserende stichting van Gogh Brabant wil met de opbrengst het erfgoed exploiteren om het te behouden voor toekomstige generaties, aldus Frank van den Eijnden, directeur van de stichting. Inmiddels heeft ook al een aantal bedrijven, zoals DELA, Simac, Trifaire en Eindhoven Airport te kennen gegeven certificaten te willen afnemen.

Voor de eerstkomende tijd en voor de drie genoemde plaatsen heeft de daarvoor opgerichte Van Gogh Vastgoed NV twaalf miljoen euro nodig. Die worden onder meer ingezet om het kerkje in Etten-Leur en de verbouwing en uitbreiding van het Vincentre in Nuenen te bekostigen. Dat moet het begin worden van de zogeheten Van Gogh Heritage. Van Gogh Brabant heeft onlangs een uitvoerige studie gemaakt welke plekken rond de schilder zeker bewaard zouden moeten worden. Nuenen heeft veertien gebouwen in de categorie ‘zeer waardevol. Dat zijn onder meer de pastorie, de protestante kerk en de Opwettense watermolen.

Doorgeven

Bert Pauli, gedeputeerde economie van de provincie Brabant: ,,Van Gogh is een geboren en getogen Brabander. Het provinciebestuur vindt het behoud van zijn erfgoed en het doorgeven ervan aan volgende generaties erg belangrijk. We kunnen Brabant bovendien met deze plannen nog aantrekkelijker maken voor buitenlandse toeristen, bedrijven en werknemers.” Van Gogh Brabant verwacht dat de bezoekersaantallen met dit plan groeien van circa 100.000 dit jaar naar zo’n 500.000 vanaf 2025. ,,Daarmee kunnen de toeristische bestedingen in de regio oplopen van 7,5 miljoen euro in 2016 tot zo’n 40 miljoen per jaar”, aldus Van den Eijnden.