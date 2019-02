Provincie: ‘Brabantse bruggen zijn veilig’

Doodgewone blote meiden in Jan Cunen

31 januari OSS - Museum Kranenburgh in Bergen heeft er een, Rijksmuseum Twenthe in Enschede ook, net als stichting No Hero in Delden. En vanaf zaterdag heeft ook Museum Jan Cunen in Oss er een: een expositie over het naakt in de kunst. ,,We wisten het niet van elkaar, hoor. Het is kennelijk een super actueel thema’’, zegt Karin van Lieverloo, artistiek directeur van Jan Cunen over Naakt of Bloot?