Provincie is positief over impulsgelden, maar kort budget toch met meer dan de helft

cultuurDEN BOSCH - De provincie Brabant schrapt flink in de zogenaamde impulsgelden voor de culturele sector. Nu krijgt KunstLoc Brabant, dat de regeling namens de provincie uitvoert, nog 2.4 miljoen euro per jaar, komend jaar is dat nog 1.1 miljoen.

Dat maakte gedeputeerde voor Cultuur Wil van Pinxteren donderdagmiddag bekend. De provincie is positief over de regeling. Ze draagt substantieel bij aan de versterking van de Brabantse cultuursector, aldus Van Pinxteren die ook erop wijst dat de cultuursector hard getroffen wordt door de coronacrisis.

Toch scherpt de gedeputeerde de regeling aan. Instellingen die een meerjarige subsidie van de provincie krijgen, kunnen niet meer meedoen en de maximale bijdrage wordt verlaagd van 125.000 naar 50.000 euro. Ook vervalt de Makersregeling voor gemeenten, waardoor er geen match meer is voor gemeenten met een provinciale bijdrage.

Met het impulsgeldenprogramma investeerde Brabant van 2017 tot en met 2020 ruim 9 miljoen euro in de Brabantse cultuur. Met dat geld werden 350 projecten in de amateur- en professionele kunst gesteund. Bureau Berenschot constateerde in een afgelopen zomer uitgekomen evaluatierapport dat de regeling goed werkt en pleitte ervoor niet te korten op het budget.

Moeilijk te begrijpen

Chris van Koppen, directeur van KunstLoc Brabant in Tilburg, zegt dat de forse korting op het impulsgeldenprogramma juist in deze periode moeilijk te begrijpen is. Met het verdwijnen van een groot deel van de incidentele middelen voor kunst en cultuur dreigt ook verstarring, schrijft hij op de site van KunstLoc.

De Kunst van Brabant, belangenvereniging van kunstenaar, noemt het besluit een extra klap voor de toch al zwaar getroffen sector. ‘Het is straks de vraag of Brabantse cultuur het succes van dit jaar bij de verdeling van de landelijke,vierjarige subsidie voor 2021 - 2024, in 2024 zal kunnen herhalen. Talenten en jonge makers krijgen nu minder kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien’, aldus De Kunst van Brabant

Ook verschillend politieke partijen in de vijf grote Brabantse gemeenten maken zich zorgen over de korting. ‘De impulsgelden zijn niet alleen belangrijk om culturele projecten tot stand te brengen, maar ze werken ze ook als een multiplier voor gemeentelijke subsidies als bijvoorbeeld bij de makersregeling’, staat in een brief die is gestuurd naar de gedeputeerde en de Statenfracties en is ondertekend door D66, PvdA, SP, GroenLinks en verschillende lokale politieke partijen.