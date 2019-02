Provincie moet regie pakken bij windmolens

DEN BOSCH - Brabant is afhankelijk van particuliere initiatieven op gebied van windmolens en zonneweides om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te gaan halen. Maar bij die grootschalige plannen van projectontwikkelaars of boeren in het buitengebied lopen provincie en gemeenten nog te vaak achter de feiten aan.

,,Gemeenten moeten een oordeel vellen over particuliere initiatieven zonder dat er een integrale visie is op een bepaalde regio”, stelde PvdA-statenlid Martijn de Kort gisteravond in een verkiezingsdebat in de W2 Concertzaal in Den Bosch.

In de voormalige synagoge kwamen vertegenwoordigers van negen fracties in de Brabantse provinciale staten bijeen voor een debat dat vooral zou gaan over de regierol van de provincie. De grote ontwikkelingen de komende jaren op het gebied van energie, klimaatmaatregelen, landbouw en natuurontwikkeling kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Daartoe hebben de organisaties die actief zijn in het Brabantse buitengebied - van waterschappen en natuurbeheerders tot boerenorganisatie ZLTO - onlangs al in een gezamenlijk manifest opgeroepen. Gisteravond konden de aanwezige fracties laten horen of die boodschap een beetje was overgekomen.

Brabants buitengebied al vol

Wat betreft de zogeheten energietransitie - de overstap van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energie - zou de rol van de provincie in ieder geval veel steviger moeten zijn. ,,Windmolens en zonneweides moet je niet aan bedrijven over laten. Het Brabantse buitengebied is echt vol. Er liggen al zware opdrachten wat betreft de intensieve veehouderij, de natuur en het klimaat. We dienen als provinciebestuur het landschap te bewaken”, zo stelde SP-lijsttrekker Maarten Everling.

Voor Lokaal Brabant stond lijsttrekker Wil van Pinxteren daar lijnrecht tegenover. ,,Laat gemeenten dat vooral lokaal regelen”, bepleiten hij. Van Pinxteren vindt dat provincie bovenal moet faciliteren. ,,Geld ter beschikking stellen uit de opbrengsten van de verkoop van energiebedrijf Essent. Dat geld hebben Brabanders ooit opgebracht en dat moeten we nu in een energiefonds steken.” Zo'n provinciaal energiebedrijf ziet ook de SP wel zitten.