Provincie schrikt van hoge aantal verkeersdoden in Brabant: nog niet duidelijk op welke wegen meeste ongelukken gebeurden

Brabants corona­nieuws samengevat | Aantal patiënten op ic daalt, en waar blijft het medicijn tegen het virus?

14 april Het aantal patiënten op de Brabantse ic's blijft dalen, maar de situatie blijft desalniettemin ernstig. Want het aantal mensen dat met corona in Brabantse ziekenhuizen ligt daalt niet langer, maar is al een aantal dagen stabiel. En als we straks van dit virus zijn verlost dan zijn we nog niet af van die 1,5 meter. Hoe ziet dat er dan uit, zo’n Brabants-leven-op-afstand? Lees alles in dit overzicht met het belangrijkste nieuws van vandaag.