Provincie: wolf mag zich niet in de omgeving van Heusden vestigen

Algen, bruin water en drijvende vliegjes: zo houd jij je zwembad deze zomer schoon

27 mei Een kinderbadje, de razend populaire opblaas-jacuzzi of een ‘echt’ privézwembad. Sinds we met zijn allen noodgedwongen thuiszitten én het al weken heerlijk weer is, gaan Brabanders massaal voor een zwembad in de tuin. De mogelijkheid tot een verkoelende plons op eigen terrein is al lang niet meer voor de happy few.