Provincie zet miljoenen opzij om Maas nóg meer ruimte te geven

Een tweetal projecten staat al op de rails dankzij een provinciale bijdrage. Die gaan over het verruimen van de rivier bij de Maasbrug in Oeffelt en van Ravenstein tot Lith. Dit project, Meanderende Maas , moet in de komende tien jaar vorm krijgen. Door de rivier met graafwerk letterlijk meer ruimte te geven, ontstaat nieuwe natuur die kansen bieden voor recreatie en toerisme.

Zuiderwaterlinie en MindLabs

Met zijn laatste begroting voor de provinciale verkiezingen van volgend jaar, zorgt gedeputeerde Erik van Merrienboer nauwelijks voor verrassingen. Veel van wat er in staat, is eerder al besloten. Meer lopende projecten waar het provinciebestuur komend jaar extra geld voor wil uittrekken: het in de markt zetten van de Zuiderwaterlinie (2,25 miljoen euro) en het tot stand brengen van MindLabs. Dat laatste is een samenwerking van Fontys, ROC, universiteit en De Persgroep in de Spoorzone in Tilburg. De provincie Noord-Brabant investeert hier maximaal 4 miljoen euro in.