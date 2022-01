Provinciedirecteur Brabant moet dienstritten terugbetalen: ‘Imago is beschadigd’

Tilburgs 'horrorhuis’ leidt tot geschokte reacties: verbeter het toezicht op de zorgbedrij­ven

TILBURG - ‘Schokkend, schandalig, bijna niet te geloven’. In die termen reageren volksvertegenwoordigers in Tilburg en Den Haag op de reconstructie van de situatie in een Tilburgse locatie voor begeleid wonen. ,,Een hel, maar ik vrees dat dit niet alleen in Tilburg voorkomt”, zegt CDA-parlementariër René Peters.

24 januari