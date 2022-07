Provinciedirecteur vertrekt binnen jaar na dienstauto-ophef uit Brabant

Na autoritten nu ook nevenfunc­ties van directeur provincie Brabant onder de loep

DEN BOSCH - De PVV zet haar tanden nog wat dieper in de hoogste ambtenaar van de provincie Noord-Brabant. De partij vraagt opheldering over twee nevenfuncties van algemeen directeur Marcel van Bijnen die niet vermeld staan in overzichten van de provincie. Zaterdag al eiste de PVV een spoeddebat over het onterecht gebruik van dienstauto’s.

