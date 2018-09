Psst...Majesteit heeft u even: waarom Brabant in de Troonrede moet

Van Den Bosch naar Den Haag is een kleine 110 kilometer, van Tilburg naar het Binnenhof 112. Of dat ver is ? Af en toe lijkt het eindeloos. Als koning Willem Alexander op Prinsjesdag de Troonrede voorleest, blijft Brabant te vaak uit het zicht. Op de valreep fluistert BD onze koning in over: hoe Brabantse drugsmiljonairs hun invloed nog steeds uitbreiden; hoe de A2 en A58 dagelijks dichtslibben; hoe Brabantse boeren klem zitten tussen kiloknallers en knellende milieuregels; hoe leraren en verzorgenden ook in onze provincie de stoom uit de oren komt.