PSV-fan mist wéér kampioenswedstrijd door geboorte van zijn kind

Kreeg Renders aan het begin van de rust nog een appje dat het nog redelijk rustig was, maar: ,,Aan het eind van de rust kreeg ik te horen dat ik nú naar huis moest komen. Ik ben dwars door de menigte naar het station gerend'', vertelt hij daags na de geboorte. ,,Ik nam de trein van kwart voor 6 en om half 7 was ik thuis. Toen hebben we de verloskundige gebeld en om kwart over tien is Lize geboren.''



Het eerste wat zijn dochter te zien kreeg na haar geboorte was haar vader in een PSV-shirt. ,,Dat had ik aan onder mijn trui, maar tijdens de bevalling werd het zo warm dat ik de trui heb uitgedaan.''